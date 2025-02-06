الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها
أخبار لبنان
2025-02-06 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عبر منصة "إكس" أن "السفيرة ليزا جونسون جالت اليوم الخميس في مقر شركة طيران الشرق الأوسط MEA ومركز التدريب، وأشادت بأهميتها للاقتصاد اللبناني ودورها في إبقاء لبنان متصلا بالعالم".
أخبار لبنان
الأميركية
الـ"ميدل
إيست"
ومركز
التدريب
وأشادت
بأهميتها
التالي
أسرار الصحف 6-2-2025
أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": هناك حاجة وطنية لعودة الحريري... والتواصل قائم ومفتوح مع الرئيس المكلف
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:19
كبير الباحثين في معهد الشرق الاوسط لـ "جدل": احتمال الصراع بين اسرائيل وايران في الاشهر المقبلة غير مريح وقد يكون له انعكاسات على الميدان في لبنان واعتقد هناك اشكالية في رغبة اسرائيل البقاء في بعض النقاط وجبل الشيخ لأسباب استراتيجية
آخر الأخبار
14:19
كبير الباحثين في معهد الشرق الاوسط لـ "جدل": احتمال الصراع بين اسرائيل وايران في الاشهر المقبلة غير مريح وقد يكون له انعكاسات على الميدان في لبنان واعتقد هناك اشكالية في رغبة اسرائيل البقاء في بعض النقاط وجبل الشيخ لأسباب استراتيجية
0
أخبار دولية
14:15
صندوق النقد الدولي سيعلن عن حزمة قروض جديدة لمصر
أخبار دولية
14:15
صندوق النقد الدولي سيعلن عن حزمة قروض جديدة لمصر
0
آخر الأخبار
14:05
كبير الباحثين في معهد الشرق الاوسط فراس مقصد لـ "جدل": جونسون وُضعَت في مركزها من قبل الادارة الاميركية السابقة واعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الفترة المقبلة لشخصية السفير
آخر الأخبار
14:05
كبير الباحثين في معهد الشرق الاوسط فراس مقصد لـ "جدل": جونسون وُضعَت في مركزها من قبل الادارة الاميركية السابقة واعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الفترة المقبلة لشخصية السفير
0
آخر الأخبار
14:01
مديرة مركز كارنيغي الشرق الاوسط في بيروت د. مهى يحيى لـ "جدل": نحن نركز على موضوع السياسة الاميركية كن يجب ان نرى ايضاً الجهة الايرانية اما في لبنان فملف جنوب الليطاني اولوية الا أن ملف شمال الليطاني سيُفتح
آخر الأخبار
14:01
مديرة مركز كارنيغي الشرق الاوسط في بيروت د. مهى يحيى لـ "جدل": نحن نركز على موضوع السياسة الاميركية كن يجب ان نرى ايضاً الجهة الايرانية اما في لبنان فملف جنوب الليطاني اولوية الا أن ملف شمال الليطاني سيُفتح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:48
سانا: اختطاف عنصرين من أمن الحدود السورية في حمص خلال اشتباكات مع مطلوبين
أخبار دولية
13:48
سانا: اختطاف عنصرين من أمن الحدود السورية في حمص خلال اشتباكات مع مطلوبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-05
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: وزير الخارجية المصرية حمل رسالة تهنئة ودعوة الى الرئيس عون لزيارة مصر وحثّ القوى السياسية والرئاسات على الانتهاء من التشكلية بسرعة من اجل الاسراع في الاستقرار ونحن ندفع بهذا الاتجاه لأن الوضع الاقليمي بحاجة الى "لبنان أقوى
آخر الأخبار
2025-02-05
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: وزير الخارجية المصرية حمل رسالة تهنئة ودعوة الى الرئيس عون لزيارة مصر وحثّ القوى السياسية والرئاسات على الانتهاء من التشكلية بسرعة من اجل الاسراع في الاستقرار ونحن ندفع بهذا الاتجاه لأن الوضع الاقليمي بحاجة الى "لبنان أقوى
0
أخبار لبنان
2025-02-04
هذا ما قاله يعقوب الصراف عن التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية
أخبار لبنان
2025-02-04
هذا ما قاله يعقوب الصراف عن التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية
0
أخبار دولية
10:32
بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية
أخبار دولية
10:32
بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية
0
آخر الأخبار
2025-01-03
باسيل بحث تطورات الملف الرئاسي مع الوزير السابق مروان شربل والأمين العام لحزب الطاشناق آغوب بقرادونيان
آخر الأخبار
2025-01-03
باسيل بحث تطورات الملف الرئاسي مع الوزير السابق مروان شربل والأمين العام لحزب الطاشناق آغوب بقرادونيان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
0
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
2
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
3
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
4
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
5
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
07:53
عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل
7
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
8
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More