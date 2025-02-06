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السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها

أخبار لبنان
2025-02-06 | 11:27
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السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ&quot;ميدل إيست&quot; ومركز التدريب وأشادت بأهميتها
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السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عبر منصة "إكس" أن "السفيرة ليزا جونسون جالت اليوم الخميس في مقر شركة طيران الشرق الأوسط MEA ومركز التدريب، وأشادت بأهميتها للاقتصاد اللبناني ودورها في إبقاء لبنان متصلا بالعالم".

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