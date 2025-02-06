الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...

اعلن مكتب الوزير السابق طارق متري في بيان أنه يتعرض لحملة تشهير منظمة من قبل محطة تلفزيون المر MTV، "لا تستند بالطبع الى أية وقائع".



واضاف البيان: "سبق الحملة اتصال هاتفي من صاحب المحطة السيد ميشال المر بالدكتور متري مدعياً انه أحقّ منه بالمنصب الوزاري ومهدداً بأنه سيطلق حملة ضده، وهذا ما فعله".