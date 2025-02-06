بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر

أشارت معلومات للـLBCI الى انه "ستُجرى بعد قليل عملية تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك اليوم بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر".



ولفتت الى ان "الصليب الأحمر مع الجيش اللبناني والأمن العام سيسلم جثة العنصر الذي قتل في الإشتباكات، اضافة الى جريح وشخص ثالث من هيئة تحرير الشام تم إعتقالهم من قبل العشائر عند معبر جوسي الحدودي، على ان تسلم الهيئة المخطوفين الذين يبلغ عددهم ١٤ شخصًا على دفعات".