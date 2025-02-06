نبيل بدر لـ "جدل": سمّينا سلام وقد لا نعطيه الثقة ورغم ذلك سنسير معه

اعتبر النائب نبيل بدر أن "ورقة الضغط التي بيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، هي امكانيته في اقناع حزب الله على الموافقة على تمديد وقف النار حتى الاول من آذار وهذا مطلب اسرائيل من واشنطن".وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "سمينا نواف سلام لاقتناعنا بالقيام بدوره المطلوب منه حتى لو شكّل حكومة من دوننا أي كتلة لبنان الجديد وكتلة اعتدال، وكتلة التوافق الوطني والفريق السني الموجود بالبرلمان تقريبًا وقد لا نعطيه الثقة ورغم ذلك سنسير معه لان نجاح مهمته هي من نجاح لبنان ".واضاف " أنا تغييري وضدّ المنظومة وقد تفاجأت بالتشكيلة ووجدت فيها الاشتراكي والحزب وحركة أمل والقوات والمنظومة بأسرها و"طلعنا نحن المنظومة" وهذا أمر غريب".ولفت بدر الى ان "الذي كان يحقّ له في الماضي أن يُسمّي هو الرئيس الحريري، لأنه كان شخصية سنيّة جارفة وكان يُساير الاطراف الاخرى أما الرئيس سلام فهو شخصية سياسية وليس لديه زعامة شعبية ولا يمتلك كتلة ولا يمكنه حصر السنّة بشخصه والاسماء التي ناقشناها معه لم يأخذ بها".