مارك ضو لـ"جدل": ما قام به برّي اليوم هو محاولة احراج الرئيسين أمام الاعلام

اعتبر النائب مارك ضو ان "الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، رفض في واحدة من الوزارات أكثر من 10 أسماء".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI " لم يحدث اي أمر بالملف الحكومي الا من خلال النقاشات واعتقد انه عند سقوط الاعتراض القواتي افتعلوا عندها عقدة تسمية الوزير الخامس الشيعي، وقرر بري أن يقوم بإحدى "الارانب التي تخصّه" اليوم ".



واضاف " الذي قام به برّي اليوم هو محاولة احراج الرئيسين أمام الاعلام "كأنو أنا بآخر دقيقة بدّي انزعلكن ياها"".



واشار الى انه " يجب ألا يكون هناك أي تعطيل أو معرقل في الحكومة ان كان الثلث المعطل او الميثاقية أو وزارة المال".