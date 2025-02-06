أعلن النائب وليد البعريني انه وصل الى حائط مسدود مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، قائلا :"أحضّر للقاء مع الهيئات الاجتماعية في عكار الأحد لوضعهم في الاجواء".واضاف في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "نحن لا نعلّي سقف التصاريح من أجل مكاسب شخصية بل من أجل المصلحة العامة ومصلحة مناطقنا ولإنهاء حالة التهميش التي نعانيها منذ سنوات ونحن بانتظار ولادة الحكومة وبعدها سنأخذ موقفنا إثر الاجتماع مع الزملاء لناحية إعطاء الثقة من حجبها".