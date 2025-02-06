أدرعي: استهداف موقعين عسكريين يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي عبر منصة "اكس" التالي :

"الطائرات الحربية لسلاح الجو اغارت قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على موقعيْن عسكرييْن كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان والتي شكلت خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.



يواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع كل محاولة لاعادة تموضع ولتسليح حزب الله وذلك بناء على تفاهمات وقف إطلاق النار."