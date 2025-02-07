السفير البابوي في لبنان ينقل رسالة من البابا فرنسيس للرئيس عون

نقل السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا رسالة البابا فرنسيس لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.



وقال البابا في الرسالة: "أُعبر عن قربي الروحي من الشعب اللبناني العزيز، وأسأل الله أن يحفظه كنزًا للحضارة والحياة الروحية، حتى يكون دائمًا رسالة سلام وانسجام مع التنوع."



وأضاف: "أسأل الله أن يكون لبنان شاهدًا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي، وأُوكل الشعب اللبناني إلى شفاعة سيدتنا مريم العذراء."



بدوره، قال الرئيس عون للسفير البابوي: "أعلم أن لبنان دائمًا في قلب البابا فرنسيس وصلواته، وأتطلع إلى لقاء قريب مع قداسته."

