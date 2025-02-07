باسيل: لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا ولا باحتسابنا على أحد

شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنه "لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا وبأن نأخذ أقل من حجمنا وهذا حق الناس الذين نمثلهم كما أننا لا نقبل باحتسابنا على أحد".



وقال باسيل في خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكن ان نتحالف مع ثنائي أمل - حزب الله لتطيير الحكومة أو تعطيلها ولا جهة قادرة على تعطيل الحكومة في ظل التوازنات باستثناء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونناشد الرئيس المكلف بتصحيح المسار وهو قادر على تأليف حكومة بالعدل".



واضاف: "لا نقبل بأن نكون في حكومة "ولاد الست" أو "ولاد الجارية" وإما المعايير تكون على الجميع أو لا تكون".





