الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية مع قادة الاجهزة... واستقبل الشيخ بيار الضاهر

بحث رئيس الجمهورية جوزف عون الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات في الجنوب ومراحل انتشار الجيش في عدد من القرى الحدودية، في اجتماعات متتالية عقدها تباعا مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والعميد رمزي الرامي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، وقائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد مصطفى.وزوّد الرئيس عون في خلال اجتماع القادة الأمنيين بتوجيهاته، داعيا الى تكثيف الجهود للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد.كما استقبل الرئيس عون، رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الشيخ بيار الضاهر.