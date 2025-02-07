الراعي: التشكيل يجب ألا يتعثر بسبب خلاف على اسم من هنا وآخر من هناك

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان الجميع بانتظار ولادة الحكومة التي تشكل السلطة التنفيذية ،ومن الضروري منحها الثقة لأن كل يوم تأخير في تشكيلها يُعتبر خسارة للبنان.



واسف الراعي في خلال استقباله في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي للعودة إلى اسلوب تقاسم الحصص، مشيراً إلى أن دور رئيس الحكومة ليس بوسطجياً و ان التشكيل يجب ألا يتعثر بسبب خلاف على اسم من هنا وأخر من هناك. وقال :إ ن الاستحقاقات الوطنية والمعيشية كبيرة والوطن وطننا جميعاً والسؤال لماذا يُكتب علينا البقاء آخر الشعوب؟".



وأكد الراعي انه "زمن الأمل والرجاء والثقة برئيس الجمهورية والرئيس المكلف كبيرة ودولية ومحلية ومن الضروري ترجمتها بولادة الحكومة ".



ورأى أن "على الشعب تقديم الدعم والتحلي بالوحدة الوطنية والولاء للبنان لا لسواه فجمال لبنان بهويته المتنوعة، لوحة موزاييك يجب الحفاظ عليها".