بشأن الإنتخابات البلدية والاختيارية... هذا ما أعلنه مولوي

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، أنه وفي إطار التحضير للإنتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥، جرى تكليف المحافظين والقائمقامين بإجراء الكشف على مراكز الإقتراع والتحقق من جهوزيتها وقدرتها الاستيعابية لعملية الاقتراع ولاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باستثناء بعض القرى الجنوبية التي لم ينسحب منها العدو الاسرائيلي والتي تتعرض لاعتداءات عسكرية.