زهران للـLBCI: اسم ناصر السعيدي طُرح كوزير خامس بانتظار موافقته

رأى رئيس مركز الإرتكاز الإعلاميّ سالم زهران، وجود نوع من الابتزاز الدوليّ، الذي يمارس على لبنان في ملف إعادة الإعمار.



واستبعد زهران، في حديث للـLBCI، إمكان البدء بإعادة الإعمار قريبًا.



وقال: "مصر والأردن واقعهما الاقتصاديّ أسوأ ممّا كان عليه، قبل توقيعهما الاتفاق مع إسرائيل، لأنّ العقل الأميركيّ يعمل وفق إبقاء الدول محتاجة إلى المساعدات."



وأضاف: "نحن تحت الوصاية الأميركية وهذه الوصاية تعمل وفق ما تريده إسرائيل."



وأوضح أنّ "المشكلة في اسم مبيّض هو التالي: هناك اتفاق على تسمية "أمل" و"حزب الله" لـ4 وزراء على أن يوافق سلام عليهم أمّا الاسم الخامس فاتفق على العكس أي أن يسميه سلام فالخلل الذي حصل كان من سلام وهذا خلل عن قصد لتأجيل تشكيل الحكومة بُعيد مجيء مندوبة ترامب".



واعتبر أنّ الرئيس المكلّف نواف سلام وضع "جثّة الحكومة" و"نازل تشريح فيها"، موضحًا أنّه "مجرّد أنّه جلس للنقاش مع الأحزاب، أصبح غير قادر على تخطّيهم".



وأكّد أنّ التواصل بين الرئيسين سلام وبري لم ينقطع وأنّ اسم ناصر السعيدي طُرح كوزير خامس بانتظار موافقة السعيدي.