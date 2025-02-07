لقاء جمع ميقاتي بماغرو: عرض للأوضاع العامة والجنوبية

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، في دارته، في طرابلس.



وعرضا الأوضاع العامة في لبنان وتطبيق القرارات الدولية خصوصًا 1701 والانسحاب الاسرائيليّ من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب.



وإستقبل رئيس الحكومة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام.