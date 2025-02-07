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حمية بعد لقائه بري: أطلعته على العمل الذي أقوم به منذ اليوم الاول لوقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2025-02-07 | 10:07
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حمية بعد لقائه بري: أطلعته على العمل الذي أقوم به منذ اليوم الاول لوقف إطلاق النار
أكّد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أنّ لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هو لشكره على المستوى الشخصيّ، على الدعم المعنوي الذي قدمه منذ اليوم الأول لتسميته رئيسًا.
وبحث الطرفان في التطورات وشؤون متصلة بالاشغال العامة والنقل وملفي رفع الركام وإعادة الإعمار ومسح الأضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيليّ على لبنان.
وأوضح حمية أنّ الطرفين تواصلا يوميًا، "للحفاظ على المعابر البرية والجوية والبحرية كي تبقى تعمل بشكل مستدام ، فدولته قبل الحرب وخلالها وبعدها هو ضمانة الشراكة في هذا البلد وضمانة والوحدة الوطنية".
وقال: "لقد مر على لبنان الكثير منذ عشرات السنوات وسيبقى الرئيس نبيه بري هو ضمانة للعمل الوطني والشراكة في لبنان."
وأوضح أنه أطلع بري على العمل الذي يقوم به منذ اليوم الاول لوقف إطلاق النار في إطار التنسيق بين الإدارات المعنية في ملف إعادة الإعمار.
وقال: "بدأنا بعملية التنفيذ وفقًا لدفاتر شروط وكل الناس تعرف وفي موضوع عملية مسح الأضرار أطلعنا دولة الرئيس على الآلية التي تم تحضيرها بتوجيه من دولة الرئيس نجيب ميقاتي وآلية تحديد المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كلي أو جزئيّ بفعل العدوان الإسرائيليّ، والتي قمنا بتسليمها لدولة الرئيس ميقاتي ويجب أن تكون أول بند على جدول أعمال أي حكومة مقبلة لكي تستطيع الجهات المعنية القيام بعملية مسح الأضرار والتعويض ومساعدة الناس في التعويضات على الوحدات السكنية وهي آلية كاملة."
وأضاف: "كما شرحنا لدولة الرئيس تفاصيل التعاون مع البنك الدولي في ملف إعادة الإعمار والذي بالنسبة إليه التعاون مع المنظمات الدولية يجب أن يكون أولى الاولويات، شرحنا لدولته العنصر الاساس في التقرير الذي سنقوم بإرساله للبنك حول التعاون مع الوزارات المعنية في أذار 2025 من قبل إدارة البنك الدولي والذي هو حول إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه".
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