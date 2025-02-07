رعد يعلق على تصريحات أورتاغوس: تدخل سافر وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية

وصف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد تصريح نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا، بـ"التدخل السافر بالسيادة اللبنانية وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية"، معتبرا أنه "زاخر بالحقد وانعدام المسؤولية". ورأى أنه "تطاول على مكون وطني هو جزء من الوفاق الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية".



واعتبر رعد أن "من يريد أن يتحدث عن الفساد لا يحتضن الإرهاب". وقال: "صورة القبح التي أظهرتها حرب "إسرائيل" ضد غزة ولبنان تكفي للحكم عند الناس في العالم من هو الذي يدعم الإرهاب ويسلحه ويموله ويهجر الناس من أرضهم".



أضاف: "المنتصر هو من كشف صورة المعتدي القبيحة والتي ظهر فيها أنه يمارس الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنساء والبيوت الآمنة والمستشفيات". وتابع: "نراهن على إرداة شعبنا المتمسك بالخيار المقاوم".