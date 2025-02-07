حاصباني للـLBCI: كلّما زادت المشاركة لـ"حزب الله" في الحكومة كلّما انخفضت حظوظ الحصول على الدعم

أوضح النّائب غسان حاصباني أنّ لبنان هو المتنفس للدوّل العربيّة، "فعلينا التعامل بطريقة صحيحة "لتُفتح الابواب" وتعود الدول العربية إلى لبنان".



وقال للـLBCI: "الحكومة قادرة على البدء بالتدقيق الجنائيّ في السّنة الاولى من تسلّمها كما البدء بالاصلاحات في ملف الجمارك."



ولفت إلى وجود طاقات في الطائفة الشّيعية قادرة على المشاركة في الحكومة المقبلة.



واعتبر أنّ "كلّما زادت المشاركة السياسية لـ"حزب الله" في الحكومة المقبلة، كلّما انخفضت حظوظ الحصول على الدعم لإعادة الإعمار".