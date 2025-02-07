طفلة سورية قضت في احتراق خيمتين في مخيم للنازحين السوريين في قب الياس

قضت طفلة سورية في احتراق خيمتين في مخيم للنازحين السوريين في قب الياس، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وعلى الأثر، حضرت عناصر من الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة على الحريق.