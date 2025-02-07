"حزب الله" عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه في السلم

أدان "حزب الله" الدعوة، التي أطلقها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، القاضية بتهجير الفلسطينيين في قطاع ‌‏غزة إلى خارج فلسطين.



وشدد، في بيان، على "أنّها ليست إلّا تعبيرًا جليًا وترجمة للفكر العنصريّ الإلغائيّ الفاشي، الذي ‌‏يهدّد الإنسانية جمعاء في صميم قيمها وعلى رأسها حق الشّعوب في أوطانها وأراضيها".



وقال: "ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه في السلم وتحت شعارات خبيثة ‏حمقاء تريد أن ‏تستغبي شعوب العالم بادعاء حرصها على أن ينعم أهل غزة بحياة أفضل خارجها‏."



ورأى أنّ "هذا ‏المشروع الخطير، الذي هو عكس المنطق والطبيعة، بقدر ما هو مدان ‏ومرفوض بقدر ما يؤشر إلى طبيعة ‏التآمر وحجمه على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة".



ودعا الحزب الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية "لمواجهة هذا ‏المشروع الاحتلاليّ، وإلا ‏فإنّ ما ينتظر بلدانهم في حال نجاح هذه الخطوة هو مصير أسود لن ‏يبقي ولن يذر، لا استقلال ولا ثروات ‏ولا شعوب".