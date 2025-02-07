اجتماعات متتالية عقدها الرئيس عون

تكثيف الجهود للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، كان موضع بحث في اجتماعات متتالية عقدها الرئيس عون مع المدير العام ‏للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد ‏الركن طوني قهوجي، وقائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة، والأمين العام للمجلس الأعلى ‏للدفاع اللواء الركن محمد مصطفى.



وفي رسالة تهنئة ‏نقلها السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، اكد البابا فرنسيس انه قريب روحيًا من الشعب اللبناني‏ متمنيًا أن يكون دائما رسالة سلام وانسجام مع التنوع.



ومن زوار قصر بعبدا أيضًا، رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الشيخ بيار ‏الضاهر.‏