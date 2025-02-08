ميقاتي إستقبل أورتاغوس وجدد مطالبة الولايات المتحدة باتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في دارته في بيروت اليوم، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق.



وفي خلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة "مطالبة الولايات المتحدة الأميركية التي رعت تفاهم وقف اطلاق النار مع فرنسا باتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول 18 الحالي ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق". وفي خلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة "مطالبة الولايات المتحدة الأميركية التي رعت تفاهم وقف اطلاق النار مع فرنسا باتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول 18 الحالي ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق".