افرام في لقاء مع مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان: للإسراع في تشكيل حكومة تحمل نفسا جديدا

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة أكس: "في لقاء مطوّل مع مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL)، ناقشنا المرحلة المفصليّة التي يمرّ بها وطننا، وأكّدنا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تحمل نفسا جديدا. فبدون ذلك، ستتعثّر عجلة الإصلاح المالي وإعادة الإعمار، وسنفوّت فرصةً ذهبية لتحقيق الإصلاح العميق".