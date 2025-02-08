اجتماعات لنواف سلام... وتداول ببعض الأسماء لتكون مرشحة لتولي المقعد الوزاري الشيعي الخامس

يعقد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام اجتماعات يجري في خلالها التداول ببعض الأسماء لتكون مرشحة لتولي المقعد الوزاري الشيعي الخامس من خارج حصة ثنائي "أمل" وحزب الله.



وكشفت مصادر مطلعة للـLBCI أن سلام كان قد طرح إسم رائد شرف الدين في بدايات محاولة تشكيل الحكومة لمنصب وزير المال ومن حصة الثنائي الذي رفض ذلك وتمسك بياسين جابر.