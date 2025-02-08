الرئيس المكلف إستقبل أورتاغوس: للضغط على إسرائيل لالزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

إستقبل الرئيس المكلف نواف سلام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس صباح اليوم في دارته في قريطم، في حضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق.

وخلال الاجتماع، أكدت أورتاغوس دعم الولايات المتحدة للعهد وللحكومة المرتقبة في ضوء رؤية الرئيس سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية أملها بأن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.من جهته، شدد الرئيس المكلف على ضرورة الضغط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في ١٨ شباط الحالي من دون تأخير.كما أكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض واعادة الاعمار والاستقرار.