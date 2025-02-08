الرابطة المارونية في عيد القديس مارون: نضرع لصاحب العيد أن يوفق رئيس الجمهورية في قيادة لبنان

أحيت الرابطة المارونية القديس مارون، خلال قداس في دير مار مارون - عنايا، ترأسه النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب جورج حبيقة وحضره رئيس الرابطة السفير خليل كرم والرؤساء السابقون والاعضاء وحشد من المؤمنين.



وقال حبيقة: "جعلنا من الجمهورية مساحة لقاء الثقافات المتعددة لا نخاف من الاخر لانه شريك لنا وخلقنا الحرية، ولبنان هو البلد الذي يوجد فيه تناوب سلمي على الحكم وهذا شيء اساسي في لبنان، وهذا الوطن هو امانة في عنق الموارنة".





وأكّد السفير كرم أنّ "القديس شربل هو واحد من تلامذة القديس مارون، ورث عنه التقى، والتقشف، والزهد بالدنيا، والانصراف إلى ما يشبع روحه ويغذي روحانيته، فصام وصلى واعتزل العالم، يناجي ربه، ويقيم علاقة حميمة مع الارض، يسقيها من عرقه، ويستنبتها خيرات لا يذوق من اطايبها، مكتفيا بالنزر الذي يقوم باوده".



وقال: "وفي هذا العيد نضرع لصاحب العيد أن يوفق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قيادة لبنان وشعبه إلى ميناء الخلاص بعد كل ما حل به من مصائب ونكبات. وإن يمده بكل اسباب الحكمة والقوة ليواجه الامواج العاتية وينقذ سفينة الوطن من الغرق. وهو قادر ومقتدر، ويزداد إقتدارًا اذا ووكب سعيه بالتفاف لبناني واسع واجماع وطني لدعم قراره الحازم في تنفيذ بنود خطاب القسم، وهي خارطة الطريق للخروج من النفق."