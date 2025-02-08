مورغان أورتاغوس استكملت جولتها في لبنان...

بري استقبل أورتاغوس والسفير الفرنسي: يجب أن تلزم الادارة الاميركية إسرائيل بتطبيق الـ1701 كاملا

بري استقبل أورتاغوس والسفير الفرنسي: يجب أن تلزم الادارة الاميركية إسرائيل بتطبيق الـ1701 كاملا

معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد