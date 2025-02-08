حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء

أبصرت حكومة الرئيس المكلّف نواف سلام، النور، بعدما أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية من القصر الجمهوريّ، مراسيم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيرًا.



وتوزّعت الحقائب على الشّكل التالي:



نواف سلام: رئيس الحكومة

طارق متري: نائب رئيس الحكومة

ميشال منسى: وزير الدفاع

أحمد الحجار: وزير الداخلية

يوسف رجي: وزير الخارجية

ياسين جابر: وزير المالية

غسان سلامة: وزير الثقافة

لورا الخازن لحود: وزير السياحة

كمال شحادة: وزير المهجرين

نورا بيرقدريان: وزير الرياضة

ريما كرامي: وزير التربية

عادل نصار: وزير العدل

ركان ناصر الدين: وزير الصحة

محمد حيدر: وزير العمل

جو صدي: وزير الطاقة

عامر البساط: وزير الاقتصاد

شارل الحاج: وزير الاتصالات

جو عيسى الخوري: وزير الصناعة

فايز رسامني: وزير الاشغال

نزار الهاني: وزير الزراعة

فادي مكي: وزير التنمية الادارية

تمارا الزين: وزير البيئة

حنين السيد: وزير الشؤون الاجتماعية

بول مرقص: وزير الاعلام

ودُعي مجلس الوزراء إلى جلسة أولى يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر، في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.