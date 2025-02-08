بري استقبل أورتاغوس والسفير الفرنسي: يجب أن تلزم الادارة الاميركية إسرائيل بتطبيق الـ1701 كاملا

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري للأوضاع العامة في لبنان مع نائبة الموفد الاميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس، ولاسيما الوضع الميداني في الجنوب في ضوء إمعان اسرائيل جرياً على عادتها في خرق القرار الأممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار عبر إستمرارها إحتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية وحرقها ونسفها لعشرات المنازل وتجريف الأراضي الزراعية إضافة لشن طيرانها الحربي والمسير عشرات الغارات الجوية مستهدفاً مناطق لبنانية عديدة.



وشدد بري أمام الموفدة الاميركية على وجوب أن تلزم إدارتها كضامنة للإتفاق إسرائيل بتطبيقه كاملا، كما بنود القرار الاممي 1701 وفي مقدمها الإنسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني، مؤكداً أمامها أن "إسرائيل هي شر مطلق وإستمرار إحتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته"، ومشيداً بدور الجيش اللبناني وحرفيته بإنتشاره وفقا لما نص عليه الإتفاق.



كما عرض بري الأوضاع العامة ولاسيما الوضع في الجنوب في ضوء مواصلة إسرائيل خرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار واستمرار احتلالها لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية الحدودية وذلك خلال لقائه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان.