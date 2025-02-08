تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة

عُيّنت نورا بايراقداريان وزيرةً للشباب والرياضة في حكومة الرئيس نواف سلام.



وبايراقداريان أستاذة ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية وأستاذة محاضرة في الجامعة الاميركية



ونالت شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا في عام 2004.



ونالت رتبة البروفسور من الجامعة اللبنانية في عام 2017، كما انها عضو اللجنةُ العلمية في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية ومنسقة لجنة العلوم السياسية فيها... لقد عملت كاستاذة ومنسقة للعلوم السياسية في الكلية الحربية حتى عام 2020 .



وهي من الأعضاء المؤسسين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ورئيسة لجنة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ الحالي.



كما أنّها عضو اللجنة السياسية العليا للأرمن في كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس ومثلت الكاثوليكوسية في العديد من المنابر الدولية ولا سيما في مجلس الكنائس العالمي وانتخبت مؤخرا رئيسة بالتوازي للجنة الشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي بعد ان شغلت مناصب عضو اللجنة المركزية في جنيف ومقررة لجنة القضايا العامة والبيانات في الجمعية العامة الاخيرة للمجلس المنعقدة في ألمانيا.



وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية حيث حاضرت بشكل اساسي حول الحوكمة الدولية والقضايا الدولية المعاصرة وجملة عناوين حول لبنان.



وصاحبة العديد من المولفات ومنها " لبنان بين الاستقرار الداخلي والامن الإقليميّ" ، "السياسة الخارجية والسياسة الداخلية" باللغة الفرنسية ولها العديد من الابحاث والمقالات العلمية في اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.تشرف على العديد من اطروحات الدكتوراه لطلاب الجامعة اللبنانية كما شاركت في عدد كبير من لجان المناقشة منذ عام 2006.