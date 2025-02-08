اليكم السيرة الذاتية لوزير العدل عادل نصار

عيّن المحامي عادل نصار وزيرا للعدل في حكومة الرئيس نواف سلام.



وفيما يلي السيرة الذاتية للوزير:



مواليد: 25 تشرين الثاني 1964

المهنة: محامٍ

متأهل من ليلى ماريا الأسمر ولديهما ثلاثة أولاد: ريا ماريا وأمين وجواد.



التعليم الأكاديمي:



انهى تعليمه الثانوي في مدرسة سيدة الجمهور، حائز على إجازة في القانون الخاص وإجازة في القانون العام من جامعة القديس يوسف و دبلوم دراسات معمقة DEA في القانون الخاص العام من جامعة باريس الثانية – بانتيون أساس PANTHEON ASSAS وماجستير في القانون من جامعة HARVARD – الولايات المتحدة.



الخبرة المهنية:

-من محامٍ متدرّج (1987-1989) الى أستاذ قانون الأعمال في جامعة القديس يوسف (1988- 1989).

-مستشار قانوني في بنك عوده فرنسا - باريس (1989-1991).

-محام في مكتب Thieffry & Associés - باريس (1991-1994).

-محام وشريك في مكتب محاماةRaphaël & Associés في بيروت منذ العام 1994.



العضويات والمناصب المهنية:



-محامٍ انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت (1987) ونقابة المحامين في باريس (1991).

-ممثل السابق للبنان في لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال ثلاث سنوات



الأبحاث والمنشورات:



له العديد من المنشورات القانونية في مجالات التحكيم الدولي، القانون التجاري، وحماية حقوق المستثمرين، نُشرت في دوريات قانونية، منها:

- "التحكيم الدولي في لبنان" – مجلةArbitration International Review.

- "النظام العام الدولي والتحكيم" – نشرة التحكيم السويسرية.

- "حقوق المساهمين ونشاطهم " – Chambers Global Practice Guide.