عُيّن جو صدّي وزيرًا للطاقة والمياه في حكومة نواف سلام.

شغل منصب شريك أول (2014م – 2018م)، ومستشار تنفيذي أول (2018م – حتى نهاية فترة عمله بالشركة).

وساهم في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والشركات الكبرى بشأن الموضوعات الاستراتيجية، والتنظيمية، والحوكمة، وأداء الأعمال ولاسيما في قطاع الطاقة.

كما شغل منصب شريك أول ورئيس مجلس الإدارة العالمي للشركة.

واُنتخب في فبراير 2008م رئيسًا عالميًا لمجلس الإدارة لستِ فتراتٍ متتالية.

وشغل منصب العضو المنتدب لكيان شركة بوز أند كومباني في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم في تقديم الاستشارات للحكومات والشركة المملوكة للدولة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا بشأن الموضوعات المتصلة بالنفط والغاز والكهرباء، فضلًا عن صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية للدول وجهود إصلاح وتطوير القطاع العام.

وشارك في تأسيس عمليات الاستشارات الإدارية لشركة بوز ألن هاملتون بمنطقة الشرق الأوسط في عام 1993م.

وشغل منصب الشريك المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2003م، وعضو مجلس الإدارة العالمي لشركة بوز ألن هاملتون منذ عام 2004م.

وساهم في تقديم الاستشارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة، والصناعة، والقطاع العام

وتولى قيادة مهام الاستشارات الإدارية للشركات متعددة الجنسيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بخبرة فنية في مجال صياغة الاستراتيجيات، والدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة.

وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كورنيل – نيويورك عام 1983م.

كما هو حاصل على شهادة البكالوريوس من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية – باريس عام 1981م.