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هذا هو وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...

أخبار لبنان
2025-02-08 | 10:02
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هذا هو وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...
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هذا هو وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...

عُيّن كمال شحادة وزيرا للمهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حكومة الرئيس نزاف سلام.

هذه هي سيرته الذاتية:

- قيادي في الاتصالات والتكنولوجيا
- خريج جامعات هارفرد (بوسطن) -BA (Hons) وكولمبيا (نيو يورك)PhD- - كما درّس فيهما و في الجامعة الأميركية في بيروت
- شريك في THX Ventures لبناء مشاريع التكنولوجيا منذ سنة ٢٠٢٤ ومستشار للشركات الناشئة الرقمية (tech start-ups)
- عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية Lebanese American University (LAU) 
- عمل من ٢٠١٠ الى ٢٠٢٣ رئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية ومن بعدها رئيس تنفيذي للشؤون الاستراتيجية لشركة مجموعة اتصالات (المعروفة Group &e) في الامارات العربية المتحدة، وهي من أكبر شركات الاتصالات العالمية (٢٠ بلد و١٨٠ مليون عميل و قيمة سوقية ٣٨$ مليار)
- رئيس مجموعة الرؤساء التنفيذيين للسياسات والتنظيم في الـGSM Association (جمعية شركات الاتصالات العالمية) ٢٠١٤-٢٠١٦
- رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان ٢٠٠٧-٢٠١٠، وهي الهيئة المنظمة المستقلة الأولى التي أنشئت في لبنان، والتي ارست نمطا حديثا وشفافا في إدارة الشأن العام وأصدرت أنظمة الاتصالات وصممت المزايدة العلنية لإصدار تراخيص شركات الاتصالات الخليوية (٢٠٠٨)
- رئيس سابق (٢٠٠٩) للمنتدى الدولي للهيئات المنظمة للاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (Global Symposium for Regulators, ITU)   
- مستشار للبنك الدولي في شؤون الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (٢٠٠٠ – ٢٠٠٣) حيث انجز مشاريع في اكثر من ١٠ دول
- عضو مؤسس للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات Lebanese Association for Democratic Elections (١٩٩٦) وعضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للشفافية Lebanese Transparency Association (٢٠٠٦-٢٠٠٩)
- مدير الأبحاث في المركز اللبناني للدراسات (١٩٩٥-١٩٩٧)
- باحث ومؤلف لعدد من الدراسات والمنشورات، ومنها عن المالية العامة اللبنانية والتصحيح المالي (١٩٩٧ و١٩٩٨) والشراكة الاوربيةـ المتوسطية (١٩٩٧)
- استشاري سابق لعدد من الدول ومشاريع الاستثمار في البنى الأساسية. ومن أهم المشاريع التي قادها: تصميم عقد تشغيل وصيانة مستودع الحاويات في مرفئ بيروت (٢٠٠٤) واستراتيجية تحرير وتنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية (٢٠٠٤)
 

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