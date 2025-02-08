هذا هو وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...

عُيّن كمال شحادة وزيرا للمهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حكومة الرئيس نزاف سلام.هذه هي سيرته الذاتية:- قيادي في الاتصالات والتكنولوجيا- خريج جامعات هارفرد (بوسطن) -BA (Hons) وكولمبيا (نيو يورك)PhD- - كما درّس فيهما و في الجامعة الأميركية في بيروت- شريك في THX Ventures لبناء مشاريع التكنولوجيا منذ سنة ٢٠٢٤ ومستشار للشركات الناشئة الرقمية (tech start-ups)- عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية Lebanese American University (LAU)- عمل من ٢٠١٠ الى ٢٠٢٣ رئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية ومن بعدها رئيس تنفيذي للشؤون الاستراتيجية لشركة مجموعة اتصالات (المعروفة Group &e) في الامارات العربية المتحدة، وهي من أكبر شركات الاتصالات العالمية (٢٠ بلد و١٨٠ مليون عميل و قيمة سوقية ٣٨$ مليار)- رئيس مجموعة الرؤساء التنفيذيين للسياسات والتنظيم في الـGSM Association (جمعية شركات الاتصالات العالمية) ٢٠١٤-٢٠١٦- رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان ٢٠٠٧-٢٠١٠، وهي الهيئة المنظمة المستقلة الأولى التي أنشئت في لبنان، والتي ارست نمطا حديثا وشفافا في إدارة الشأن العام وأصدرت أنظمة الاتصالات وصممت المزايدة العلنية لإصدار تراخيص شركات الاتصالات الخليوية (٢٠٠٨)- رئيس سابق (٢٠٠٩) للمنتدى الدولي للهيئات المنظمة للاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (Global Symposium for Regulators, ITU)- مستشار للبنك الدولي في شؤون الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (٢٠٠٠ – ٢٠٠٣) حيث انجز مشاريع في اكثر من ١٠ دول- عضو مؤسس للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات Lebanese Association for Democratic Elections (١٩٩٦) وعضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للشفافية Lebanese Transparency Association (٢٠٠٦-٢٠٠٩)- مدير الأبحاث في المركز اللبناني للدراسات (١٩٩٥-١٩٩٧)- باحث ومؤلف لعدد من الدراسات والمنشورات، ومنها عن المالية العامة اللبنانية والتصحيح المالي (١٩٩٧ و١٩٩٨) والشراكة الاوربيةـ المتوسطية (١٩٩٧)- استشاري سابق لعدد من الدول ومشاريع الاستثمار في البنى الأساسية. ومن أهم المشاريع التي قادها: تصميم عقد تشغيل وصيانة مستودع الحاويات في مرفئ بيروت (٢٠٠٤) واستراتيجية تحرير وتنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية (٢٠٠٤)