يوسف رجّي يشغل منصب وزير الخارجية

شغل القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان لدى المملكة الأردنية يوسف رجّي منصب وزارة الخارجية في حكومة نواف سلام.



وحاز عى درجة خاصة في الإعلام والإتصال السياسيّ – المعهد الفرنسيّ للصحافة، جامعة باريس الثانية وماجستير في العلوم السياسية والإدارية – جامعة القديس يوسف، بيروت.



ويملك الخبرات المهنية في المجال الدبلوماسيّ التالية:



- مدير التفتيش في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت

- القائم بالأعمال بالوكالة (مهمة خاصة) سفارة لبنان في أبيدجان – ساحل العاج

- القائم بالأعمال بالوكالة (مهمة خاصة) سفارة لبنان في سيول – كوريا الجنوبية

- سفارة لبنان في الرباط – المغرب

- القائم بالأعمال بالوكالة

- نائب رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمة التجارة العالمية في جنيف – سويسرا

- مديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت

- القنصل والمسؤول عن الشؤون السياسية لبلجيكا والإتحاد الأوروبي

- مسؤول عن الشؤون السياسية في سفارة لبنان في واشنطن – الولايات المتحدة الأميركية وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت

- مدير مكتب الأمين العام مديرية الشؤون السياسية والقنصلية

- طليع دورة (1992) في مباراة الدخول الى السلك الدبلوماسي اللبناني