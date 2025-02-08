وزير الصناعة جو عيسى الخوري... اليكم سيرته الذاتية

عيّن جو وديع عيسى الخوري وزيرا للصناعة في حكومة الرئيس نواف سلام.

وفيما يلي سيرته الذاتية:



بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في بيروت وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة INSEAD أمضى جو سنوات عديدة في بنك ميريل لينش في باريس، وبعد ذلك انضم إلى مجموعة البحر المتوسط في لبنان كنائب المدير العام لبنك بحر المتوسط للاستثمار.



وشغل جو لسنوات عديدة، منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبيت الاستثمار، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة سرادار.



وشملت مهام جو مجالات متعددة كإدارة المحافظ والثروات، وتمويل المشاريع واندماج الشركات، وأسواق رأس المال، والاستثمار العقاري، فضلاً عن إنشاء مكتب الإدارة الاستثمارات العائلية.



ومن بين إنجازاته، قاد جو أول برنامج يصدره مصرف لبناني لسندات يورو بوند وأول سند قابل للتحويل لأسهم أصدرته مجموعة صناعية لبنانية، وأول صندوق استثماري أصدرته شركة عقارية.



وشغل جو مناصب في مجالس إدارات مؤسسات تعمل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ومجلس التعاون الخليجي، وتشمل عدة قطاعات مثل الأزياء والطيران والفنادق والأسمنت والخدمات المصرفية والبريد والعقارات والموانئ والزراعة والتكنولوجيا وصناديق الاستثمار.



وجو متزوج وله ولدان ويحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، كما يجيد الإنجليزية والفرنسية والعربية ويتقن اللغة الإسبانية. كان رئيسا لجمعية خريجي INSEAD فرع لبنان، والأمين العام لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين (RDCL) وهو نائب رئيس الرابطة المارونية.