السّفارة الأميركيّة رحّبت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحّبت السّفارة الأميركيّة في لبنان بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة معبرة عن أملها أن تنفذ إصلاحات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.



وشكّل لبنان حكومة جديدة، بعد تدخل أميركيّ مباشر غير معتاد، في خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الحصول على أموال إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة دارت العام الماضي بين إسرائيل و"حزب الله".