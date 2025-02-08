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ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

أخبار لبنان
2025-02-08 | 10:56
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ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام
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ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

شغلت ريما كرامي منصب وزيرة التربية والتعليم في حكومة الرئيس نواف سلام.

وكرامي أستاذة مشاركة في الإدارة التربويّة والسياسات والقيادة في قسم التربية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، حاصلة على الشهادات التالية: 

- بكالوريوس في العلوم ودبلوم لتدريس العلوم للمراحل الثانويّة، حاصلة على ماجستير الآداب في تعليم العلوم من الجامعة الأميركيّة في بيروت.
- دكتوراه في التربية من جامعة بورتلاند في ولاية أوريغون، مع تخصّص في الإدارة والإشراف التربويّ للمراحل K-12، ومع التركيز التخصصيّ في إدارة المدرسة، والتغيير التنظيميّ، والسياسة التعليميّة.

وشغلت المناصب التالية:
- رئيسة دائرة التربية في الجامعة الأميركيّة في بيروت.
- رئيسة اللجنة التنفيذيّة لشمعة (شبكة المعلومات التربويّة العربيّة).
- عضو في الهيئة اللبنانيّة للعلوم التربويّة.
- مستشارة سابقة لمشروع دراستي ومشروع الإدارة التربويّة في وزارة التربية اللبنانيّة.
- مديرة ومحقّق رئيس في مشروع تمام، وهو مشروع بحثيّ تطويريّ مشترك أُطلق من خلال مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة الفكر العربيّ والجامعة الأميركيّة في بيروت، للبدء بالإصلاح المدرسيّ والبحث عن كيفيّة بناء القدرات القياديّة من أجل التحسين المستدام في المدرسة.
- قامت بتصميم وتنفيذ العديد من أنشطة التطوير المهنيّ لمديري المدارس والمشرفين، سواء بشكل مستقل أو كجزء من مبادرات الإصلاح واسعة النطاق.

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