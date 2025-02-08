السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية

عُيّنت حنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية في حكومة نواف سلام.



وهي خبيرة أولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي في بيروت - إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، تقود حنين عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة، بما في ذلك برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة واسعة النطاق.



وبين عامي 2011 و2017، قامت حنين بتنسيق استجابة البنك الدولي للأزمة السورية، بما في ذلك برامج العمليات، والعمل التحليلي، والتنسيق بين المانحين/الشركاء.



وهي خبيرة اقتصادية حاصلة على تدريب أكاديمي وقد حصلت على شهادات جامعية وعليا من جامعتي ستانفورد وكولومبيا.



وقد درّست في جامعات مختلفة في مدينة نيويورك، وعملت في مورجان ستانلي، ومعهد الكويت للبحوث العلمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.