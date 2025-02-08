مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحبت مصر بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.



وتطلعت مصر الى حصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني.



وثمنت هذه الخطوة الهامة، والتي ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذي يستحقه.



ورأى أن تشكيل الحكومة الجديدة، يمثل خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

كما أكدت أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.