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الجميّل يتصل بسلام مهنئًا: لاستعادة الدولة والمؤسسات وتحصين السيادة
أخبار لبنان
2025-02-08 | 12:35
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الجميّل يتصل بسلام مهنئًا: لاستعادة الدولة والمؤسسات وتحصين السيادة
أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة نواف سلام مهنئًا بتشكيل الحكومة.
وتمنّى الجميّل التوفيق لسلام وشكره على الجهد الكبير الذي بذله وعلى صبره بوجه حملات التشكيك، وتصميمه على إنجاز التشكيل في أقل من شهر.
وأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من القيام بالدور المهم المطلوب منها بما يتماشى مع خطابي القسم والتكليف، لاسيما استعادة الدولة والمؤسسات وحصر السلاح وتحصين السيادة ووضع لبنان على سكة الإصلاح وتصحيح علاقاته مع الدول الصديقة وإعادته الى موقعه الطبيعي ليعود الأمل إلى اللبنانيين.
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