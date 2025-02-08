مخزومي: آمل أن تشكل ولادة الحكومة العتيدة مدخلاً لحل الأزمات المتراكمة

هنأ رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على تشكيله الحكومة العتيدة.وقال مخزومي في بيان، إن قيام حكومة جديدة، يحتم علينا التفاؤل لأنه مطلب داخلي وخارجي.وتمنى مخزومي على الحكومة الجديدة أن تضع في مقدمة أولوياتها استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بطريقة مستدامة، وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، عدا عن دعم الجيش والمؤسسات الأمنية ليظل قادراً على القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى السعي للنهوض بلبنان من الأزمات الإقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية ضمن خطة عمل واضحة المعالم.وإذ بارك للبنان واللبنانيين إنجاز هذا الاستحقاق، أمل أن تشكل ولادة الحكومة العتيدة بارقة إيجابية للمواطنين، ومدخلاً لحل الأزمات المتراكمة التي يمر بها البلد.