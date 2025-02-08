جنبلاط يتصل بالرؤساء عون وبري وسلام مهنئاً بإنجاز تشكيل الحكومة

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اتصالاً برئيس الجمهورية جوزاف عون وهنأه على إنجاز تشكيل الحكومة، متمنياً أن تشكل بداية الطريق إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.



كما أجرى جنبلاط اتصالاً مماثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري وشكره على تسهيل مهمة تشكيل الحكومة، كذلك اتصل بالرئيس نواف سلام متمنياً له التوفيق في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان.