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تيمور جنبلاط هنأ سلام: نحن إلى جانبك لنمنح الشعب اللبناني أملاً جديداً

أخبار لبنان
2025-02-08 | 23:35
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تيمور جنبلاط هنأ سلام: نحن إلى جانبك لنمنح الشعب اللبناني أملاً جديداً
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تيمور جنبلاط هنأ سلام: نحن إلى جانبك لنمنح الشعب اللبناني أملاً جديداً

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "X": "نهنئ الرئيس نواف سلام على تشكيل حكومة قادرة على العمل، تعكس تطلعات اللبنانيين التي حددها فخامة الرئيس في خطاب القسم. أمامنا تحديات جسام، محليًا ودوليًا، لا خيار لنا إلا التقدم بثبات. دولة الرئيس، نحن إلى جانبك لنمنح الشعب اللبناني أملاً جديداً، من أقصى الشمال إلى الناقورة والجنوب المحرر".
 

أخبار لبنان

تيمور جنبلاط

نواف سلام

حكومة

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