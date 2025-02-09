بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:



- عيناتا الأرز

- كفردبيان - حدث بعلبك

- العاقورة - حدث بعلبك

- الهرمل - سير الضنية

- الهرمل - القبيات

- معاصر الشوف - كفريا.



كما ذكرت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا أمام جميع المركبات.



وأفادت بأن طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات بإستثناء الشاحنات.