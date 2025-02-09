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رئيس الجمهورية تسلم دعوة من الرئيس تبّون لزيارة الجزائر... الوزير عطاف: نقف إلى جانب لبنان

أخبار لبنان
2025-02-09 | 05:01
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رئيس الجمهورية تسلم دعوة من الرئيس تبّون لزيارة الجزائر... الوزير عطاف: نقف إلى جانب لبنان
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رئيس الجمهورية تسلم دعوة من الرئيس تبّون لزيارة الجزائر... الوزير عطاف: نقف إلى جانب لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عزمه على تطوير العلاقات اللبنانية الجزائرية في المجالات كافة، منوها بالمواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان لاسيما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مقدرا الدعم الذي يلقاه لبنان من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا المبعوث الرئاسي الجزائري وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون جاء فيها:

"يسعدني أن أتوجه إلى فخامتكم بكل ما أنتم أهل له من أطيب التحيات وخالص التمنيات، مجدداً لكم التهاني الأخوية بعد انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة، راجياً من الله العلي القدير أن يعينكم على تحمل مهامكم النبيلة في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدكم الشقيق، كما أتمنى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وينعم على الشعب اللبناني الشقيق بالأمن والاستقرار والتقدم. إن للجزائر ولبنان تاريخ مشترك حافل بالتضامن والتعاون وتبادل الدعم في القضايا التي تهم شعبينا الشقيقين، ولطالما كانت مواقفنا متماهية في الدفاع عن قضايا امتنا العربية في المحافل كافة، ومن هذا المنطلق يشرفني أن أوجه لكم دعوة لزيارة الجزائر في تاريخ سيتم الاتفاق بشأنه عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة. وسيسعدني أن نلتقي للنظر في سبل الارتقاء بعلاقات بلدينا الشقيقين، وتبادل الآراء في مجمل القضايا التي تهمنا في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم. وفي انتظار فرصة اللقاء بكم في الجزائر، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري ومودتي".
 

وخلال اللقاء، أكد الوزير عطاف وقوف بلاده إلى جانب لبنان، مجدداً تهنئة الرئيس تبون بانتخابه مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما دعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل عمل الهيئة المشتركة لرجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين.

وتحدث الوزير عطاف عن الموقف الدائم لبلاده في مجلس الأمن الدولي وتبنيها لمواقف لبنان المحقة، مؤكدا أهمية التنسيق بين البلدين في اللقاءات العربية والإقليمية والدولية. 

تصريح الوزير عطاف

وبعد اللقاء، أشار الوزير عطاف الى أن لبنان يمر في مرحلة دقيقة من تاريخه وهي مرحلة تعزيز مؤسساته، وإنعاش اقتصاده ومرحلة استتباب الأمن فيه، وفي كل هذه المراحل لا يمكن للجزائر الا أن تكون واقفة بثبات الى جانب لبنان.

وقال: "تطرقنا خلال اللقاء الى العلاقات الثنائية، وكان اتفاق على ضرورة إعادة تفعيلها وإعطائها حركة جديدة ومضمون أوسع. وتحدثنا كذلك عن عضوية الجزائر في مجلس الأمن واستعدادها على دعم لبنان داخل المجلس. وتطرقنا كذلك الى الاستحقاقات العربية المقبلة، وكان اتفاق على ضرورة التنسيق الوطيد، والتشاور المستدام والمنتظم بين الجزائر ولبنان للاسهام في انجاح هذه الاستحقاقات العربية المقبلة".

وضم الوفد المرافق للوزير الجزائري: القائم بأعمال الجزائر لدى لبنان محمد بن شيخ، رئيس ديوان الوزير ادريس لطرش، المكلف بالدراسات في الخارجية الجزائرية السيد حمزه حاج شريف. وحضر عن الجانب اللبناني: المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، ومستشار العلاقات الدبلوماسية ميشال دو شاداريفيان ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

محمد الحوت

وكان الرئيس عون استقبل صباحا رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي هنأه بإنتخابه رئيساً للجمهورية واطلعه على  أوضاع الشركة.

ونوه الرئيس عون بالدور المميز الذي لعبته شركة طيران الشرق الأوسط خلال فترة العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، والتي أبقت لبنان على اتصال بدول العالم ومكّنت اللبنانيين من السفر والراغبين بالمجيء من العودة إلى وطنهم، مقدراً جهود الحوت في ادارة الشركة في مختلف الظروف.
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

لبنان

الجزائر

أحمد عطاف

محمد الحوت

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