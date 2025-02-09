الجيش: تعرض آليتين عسكريتين لحادث انقلاب في بلدة طلوسة - مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن آليتين عسكريتين تعرضتا لحادث انقلاب في بلدة طلوسة - مرجعيون، وذلك أثناء تنفيذ مهمة انتشار في منطقة جنوب الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين، مشيرة الى أن إصاباتهم طفيفة.