مخزومي: نعوّل على الدور التاريخي والراسخ للسعودية في دعم القضية الفلسطينية

كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين مستنكر ومرفوض، خصوصًا أنه يُقال عن شعب هو صاحب الحق والارض.
إننا نعوّل على الدور التاريخي والراسخ للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتأكيدها أن السلام الدائم يتحقق بقبول مبدأ التعايش عبر حل…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 9, 2025
كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين مستنكر ومرفوض، خصوصًا أنه يُقال عن شعب هو صاحب الحق والارض.
إننا نعوّل على الدور التاريخي والراسخ للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتأكيدها أن السلام الدائم يتحقق بقبول مبدأ التعايش عبر حل…