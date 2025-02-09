ميقاتي: نقدّر للرئيس تبون المبادرات المتعددة التي قام بها للبنان

إستقبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، المبعوث الخاص للرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في دارته، بحضور الوفد المرافق.

ونقل الوزير الجزائريّ رسالة من الرئيس تبون إلى ميقاتي تعبّر عن التقدير للجهود، التي بذلها ميقاتي، لتمتين العلاقات بين البلدين.

وجدّد ميقاتي تمنياته للجزائر بدوام الازدهار والتوفيق، مثنيًا على "وقوفها المستمر إلى جانب لبنان في المجالات كافة".

وقال:"اننا نقدّر للرئيس تبون المبادرات المتعددة التي قام بها من اجل لبنان خلال توليّ رئاسة الحكومة، لا سيما على صعيد المساعدات للبنان في فترة العدوان الاسرائيليّ والدعم الديبلوماسي في مجلس الامن الدوليّ”.