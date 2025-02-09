افرام: نتمنى الخير للبنان ونجاح العمل الجماعي للحكومة الجديدة

سأشارك اليوم في قداس عيد #مار_مارون في كنيسة سيدة لبنان في لندن، مع الرهبانية اللبنانية المارونية التي تنظّم احتفالًا مهمًّا بهذه المناسبة.
يلي القداس معرض "المسيرة المارونية" الذي يسلّط الضوء على المساهمة الثقافية المارونية في الحضارتين الشرقية والغربية، بالتعاون مع جامعة الروح… pic.twitter.com/ZlOkrZUK1e
— Neemat Frem (@neematfrem) February 9, 2025
سأشارك اليوم في قداس عيد #مار_مارون في كنيسة سيدة لبنان في لندن، مع الرهبانية اللبنانية المارونية التي تنظّم احتفالًا مهمًّا بهذه المناسبة.
يلي القداس معرض "المسيرة المارونية" الذي يسلّط الضوء على المساهمة الثقافية المارونية في الحضارتين الشرقية والغربية، بالتعاون مع جامعة الروح… pic.twitter.com/ZlOkrZUK1e