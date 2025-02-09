الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
11
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
11
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرقص: سأستفيد من خبرات الوزراء المتعاقبين والإنطلاق سيكون على أربعة مستويات
أخبار لبنان
2025-02-09 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مرقص: سأستفيد من خبرات الوزراء المتعاقبين والإنطلاق سيكون على أربعة مستويات
أوضح وزير الإعلام بول مرقص على هامش استقباله المهنئين بعد ظهر اليوم أن أولى الخطوات التي سيقوم بها بعد تسلمه مهماته هي الاصغاء إلى من سبقه من الوزراء المتعاقبين ومن أصحاب الخبرات الإعلامية الذين خاضوا التجارب للاتعاظ من إخفاقاتهم والاستفادة من نجاحاتهم والمراكمة عليها والانطلاق منها والسعي لإغنائها وتعديلها، عوض الانطلاق من الصفر.
وفي حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، قال: "بعض الممارسات الوزارية كانت تقضي بأن يعيد كل وزير دراسة وزارته فيستغرق ذلك شهورًا عديدة حتى يتعرف إلى شؤونها ويعيد صياغة خطة ذاتية له ويشرع في تنفيذها، وما إن يضعها موضع التنفيذ حتى تتبدل الحكومة ويتغير الوزراء ونعود إلى نقطة الصفر. المطلوب اليوم أن نبني على الخبرات السابقة ونصحح حيث يقتضي الأمر، ونستجمع ونراكم حتى نستخلص خريطة طريق غير إنشائية تتعلق بما هو جدير بالإلغاء أو التعديل، اضافة او حذفًا".
وأشار إلى أن "الانطلاق سيكون على أربعة مستويات:
الأول هو إعادة تنظيم الوزارة والتفكر في دورها المستقبلي سواء نحو إلغائها أو تعديل مهماتها وتسميتها ومضمونها، أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.
المستوى الثاني يتعلق بإطلاق تلفزيون لبنان من جديد وفق حلة حديثة شكلًا ومضمونًا، والسعي إلى التوأمة، واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات اعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية او دولية كي ينهض هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.
المستوى الثالث يعنى بمراجعة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع من النقطة التي وصل اليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، فإما أن نعود باقتراح آخر وإما ان نعطي ما لدينا من ملاحظات على الاقتراح الحالي اذا اقتضى الأمر.
والمستوى الرابع يتصل بالحريات الإعلامية لناحية تنظيمها بحيث يستفيد منها فعلًا من يمتهن الصحافة والإعلام، ويمارسها على نحو صحيح ومحترف، وليس من يتوسل الشتيمة على وسائل التواصل الاجتماعي."
ولفت إلى أنه "اضافةً الى ما سبق، هناك مستويات أخرى يجب العمل عليها، وعندما اقول مستويات فلا يعني ذلك تدرجًا في العمل، وإنما توازيا بينها كلها".
وردًا على سؤال عما يعد به العنصر البشري في الوزارة، قال: "هذا يندرج في المستوى الأول، ولن اغوص فيه الآن، وهو يتعلق بدور الوزارة وكوادرها الادارية والبشرية، وهذا كله يحتاج إلى دراسة قبل الإجابة".
وأوضح أنه "لدي انطباعات كثيرة مكونة سابقًا عن وزارة الإعلام أريد التدقيق فيها. فأنا لست غريبًا عن الإعلام ولا عن الوزارة، وعلى سبيل المثال، فقد راجعت مشروع القانون الذي كان تقدم به معالي الوزير زياد المكاري، وأبديت بناء على طلبه آنذاك بعض الملاحظات على النص، اضافةً الى عملي مستشارًا في اللجان النيابية، حيث اطلعت على كثير من النصوص. إلى ذلك، راجعت بعض النصوص المتعلقة بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ويحسن اليوم إعادة النظر في ما اذا كان هناك من اضافة او اغناء او تصويب يمكن إدخاله على النصوص من أجل التطوير".
وختم مرقص بتوجيه كلمة شكر لسلفه الوزير المكاري على كل جهوده طوال المرحلة السابقة.
أخبار لبنان
سأستفيد
خبرات
الوزراء
المتعاقبين
والإنطلاق
سيكون
أربعة
مستويات
التالي
تحذير إسرائيلي جديد: كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر
مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء" الكويتية: تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-08
السيرة الذاتية لوزير الإعلام بول مرقص
أخبار لبنان
2025-02-08
السيرة الذاتية لوزير الإعلام بول مرقص
0
أخبار لبنان
2025-01-28
افرام: لتأمين خبرات مشهود لها لتأهيل محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة في جعيتا
أخبار لبنان
2025-01-28
افرام: لتأمين خبرات مشهود لها لتأهيل محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة في جعيتا
0
أخبار لبنان
2025-01-17
سلام من بعبدا: سنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
أخبار لبنان
2025-01-17
سلام من بعبدا: سنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
0
أخبار دولية
2025-01-21
شي لبوتين: الصين تتطلع لـ"مستويات جديدة" في العلاقة مع روسيا
أخبار دولية
2025-01-21
شي لبوتين: الصين تتطلع لـ"مستويات جديدة" في العلاقة مع روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:06
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات
أمن وقضاء
13:06
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات
0
أخبار لبنان
11:29
ميقاتي: نقدّر للرئيس تبون المبادرات المتعددة التي قام بها للبنان
أخبار لبنان
11:29
ميقاتي: نقدّر للرئيس تبون المبادرات المتعددة التي قام بها للبنان
0
أخبار لبنان
11:29
افرام: نتمنى الخير للبنان ونجاح العمل الجماعي للحكومة الجديدة
أخبار لبنان
11:29
افرام: نتمنى الخير للبنان ونجاح العمل الجماعي للحكومة الجديدة
0
أخبار لبنان
11:24
مخزومي: نعوّل على الدور التاريخي والراسخ للسعودية في دعم القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
11:24
مخزومي: نعوّل على الدور التاريخي والراسخ للسعودية في دعم القضية الفلسطينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:55
ترامب: ماسك سيكتشف عمليات احتيال بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع
أخبار دولية
11:55
ترامب: ماسك سيكتشف عمليات احتيال بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع
0
أمن وقضاء
08:11
الجيش يستكمل الإنتشار في منطقة جنوب الليطاني ووحداته توسع إنتشارها في القطاع الشرقي
أمن وقضاء
08:11
الجيش يستكمل الإنتشار في منطقة جنوب الليطاني ووحداته توسع إنتشارها في القطاع الشرقي
0
أمن وقضاء
2024-12-31
مولوي: مسألة إطلاق النار العشوائي أصبحت جرماً عقوبته مشدّدة
أمن وقضاء
2024-12-31
مولوي: مسألة إطلاق النار العشوائي أصبحت جرماً عقوبته مشدّدة
0
آخر الأخبار
06:56
الجيش اللبناني يدخل إلى رب ثلاثين
آخر الأخبار
06:56
الجيش اللبناني يدخل إلى رب ثلاثين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس
أخبار دولية
08:08
الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس
0
أمن وقضاء
08:06
في الجنوب... الجيش اللبناني يستمر في الدخول إلى قرى حدودية جديدة
أمن وقضاء
08:06
في الجنوب... الجيش اللبناني يستمر في الدخول إلى قرى حدودية جديدة
0
أخبار لبنان
08:03
البعريني: رئيس الحكومة أقصى عكار واستقوى على النواب السنة
أخبار لبنان
08:03
البعريني: رئيس الحكومة أقصى عكار واستقوى على النواب السنة
0
أخبار لبنان
06:11
الراعي: جميع الوزراء واعدون... والخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط
أخبار لبنان
06:11
الراعي: جميع الوزراء واعدون... والخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط
0
أخبار لبنان
05:01
رئيس الجمهورية تسلم دعوة من الرئيس تبّون لزيارة الجزائر... الوزير عطاف: نقف إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
05:01
رئيس الجمهورية تسلم دعوة من الرئيس تبّون لزيارة الجزائر... الوزير عطاف: نقف إلى جانب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
19:57
قداس عيد مار مارون يتحول إلى محطة سياسية... وهذا ما قاله الوزراء الجدد للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:57
قداس عيد مار مارون يتحول إلى محطة سياسية... وهذا ما قاله الوزراء الجدد للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:45
أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
01:45
أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
2
أخبار لبنان
05:12
بالصورة - أورتاغوس برفقة رائد بالجيش اللبناني وتحمل صاروخاً
أخبار لبنان
05:12
بالصورة - أورتاغوس برفقة رائد بالجيش اللبناني وتحمل صاروخاً
3
أخبار لبنان
23:47
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
23:47
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
4
صحف اليوم
00:20
مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء" الكويتية: تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان
صحف اليوم
00:20
مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء" الكويتية: تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية
7
أخبار لبنان
05:08
قبلان: نحن في حالة ارتياح لوجود القوات اللبنانية في هذه الحكومة
أخبار لبنان
05:08
قبلان: نحن في حالة ارتياح لوجود القوات اللبنانية في هذه الحكومة
8
آخر الأخبار
08:44
أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل
آخر الأخبار
08:44
أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More