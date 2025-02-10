الدفاع المدني: 126 مهمة خلال الساعات الـ24 الماضية

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت في الساعات الـ24 الماضية، 126 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالاتي:



- إخماد حرائق:23: أعشاب: 2، كهرباء: 4، منازل: 4، مؤسسات:3، سيارات:7، مشغلات أجهزة تدفئة: 2، نفايات: 1.



- إنقاذ:39.



- اسعاف: 49: حالات طارئة: 17، حوادث سير:8، نقل مرضى:23، جثث:1.



- خدمات عامة:13



- سلامة عامة:3



